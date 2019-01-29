banner255
Miniklere öğretici bir gezi
Miniklere öğretici bir gezi
12 0
Klasikçilerin onur gecesi yapıldı
Klasikçilerin onur gecesi yapıldı
27 0
 
Kupa, teknik adamları yedi
Kupa, teknik adamları yedi
210 0
Sömestrı daha eğlenceli kılacak 25 film
Sömestrı daha eğlenceli kılacak 25 film
57 0
Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi”ni ziyaret etti
Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi”ni ziyaret etti
13 0
“Sosyal adaleti sağlamayı başaramadık”
“Sosyal adaleti sağlamayı başaramadık”
10 0
“Kolej sınavı telafisi mümkün olmayacak travmalar yaşatmakta”
“Kolej sınavı telafisi mümkün olmayacak travmalar yaşatmakta”
28 0
banner82

Perde Güzelyurt’ta açılacak

banner27

Perde Güzelyurt’ta açılacak
banner215

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, ikinci devrenin ilk hafta programını açıklarken, ikinci devrenin ilk maçı Cuma akşamı Güzelyurt’ta oynanacak. Hafta Pazartesi akşamı Girne’de oynanacak olan Leymosun derbisiyle tamamlanacak.

16. hafta programı şöyle:

1 Şubat 2019, Saat 18:30

Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya, Üner Berkalp Stadı

2 Şubat 2019, Saat 14:00

Lefke – Esentepe, 16 Ağustos Stadı

Cihangir – Küçük Kaymaklı, Cihangir Stadı

Yenicami – Binatlı, Atatürk Stadı

3 Şubat 2019, Saat 14:00

GHE – Gönyeli, Mete Adanır Stadı

MTG – MA Yeşilova, Canbulat Stadı

Gençlik Gücü – Gençler Birliği, Şht Hüseyin Ruso Stadı

4 Şubat 2019, Saat18:30

Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı, Mete Adanır Stadı

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.