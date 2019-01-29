Perde Güzelyurt’ta açılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, ikinci devrenin ilk hafta programını açıklarken, ikinci devrenin ilk maçı Cuma akşamı Güzelyurt’ta oynanacak. Hafta Pazartesi akşamı Girne’de oynanacak olan Leymosun derbisiyle tamamlanacak.
16. hafta programı şöyle:
1 Şubat 2019, Saat 18:30
Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya, Üner Berkalp Stadı
2 Şubat 2019, Saat 14:00
Lefke – Esentepe, 16 Ağustos Stadı
Cihangir – Küçük Kaymaklı, Cihangir Stadı
Yenicami – Binatlı, Atatürk Stadı
3 Şubat 2019, Saat 14:00
GHE – Gönyeli, Mete Adanır Stadı
MTG – MA Yeşilova, Canbulat Stadı
Gençlik Gücü – Gençler Birliği, Şht Hüseyin Ruso Stadı
4 Şubat 2019, Saat18:30
Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı, Mete Adanır Stadı