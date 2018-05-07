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Özgür, Hamitköy’ü gururlandırdı

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Özgür, Hamitköy’ü gururlandırdı
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K-PET Birinci Lig'de Gol Kralı Hamitköy'ün golcüsü Özgür Ongun oldu. Sezonun son maçı olan Göçmenköy maçında 2 gol atan Özgür, 28 gole ulaşarak sezon başından bu yana sürdürdüğü liderliğini, krallıkla taçlandırdı.

59 golle sezonun en çok gol atan ikinci takımı olan Hamitköy’ün attığı gollerin neredeyse yarısını atan Özgür Ongun, Hamitköy’ün, Suat Kurt’tan sonra çıkardığı ikinci gol kralı olarak da tarihe geçti.

Hamitköy camiasının gururu Özgür Ongun, Göçmenköy maçı sonrasında gol kralı olmanın sevincini ise ailesi ile birlikte paylaştı. Özgür Ongun, daha önce de Gençlik Gücü’nde gol kralı olmuştu.

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