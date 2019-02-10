Ozanköy’e pekmezli galibiyet

Ozanköy, Mormenekşe deplasmanından farklı galibiyetle dönerek, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ikinci sıraya yükselip, lider Göçmenköy’ün en yakın takipçisi oldu

K-PET Birinci Lig’de zirve yarışı içerisinde olan Ozanköy, Mormenekşe deplasmanından farklı galibiyetle dönerek, rakiplerini de puan kaybetmesiyle ikinci sıraya yükselirken, lider Göçmenköy’ün en yakın takipçisi oldu.

Cemal Balses Stadı’nda oynanan ve Hüseyin Özkan’ın yönettiği maça Ozanköy hızlı başlarken, Gökhan Sarıoğlu henüz ikinci dakikada takımı öne geçirdi. 0-1 Golden sonra da etkisini sürdüren Ozanköy, 12’de Lawrence ile 2 farkı yakalarken, 36’da Aksel, golü attı. 0-3 41’de Mormenekşe’den Gökay’ın penaltı golü devrenin skorunu belirledi. 1-3

İkinci devre Ozanköy daha kontrollü oyunu tercih ederken, Mormenekşe farkı azaltmak için yüklendi. Ancak 75’te Ahmet Dadaş’ın kırmızı kart görmesinden sonra tekrar hareketlenen Ozanköy, 78’de yine Aksel ile golü buldu. 1-4