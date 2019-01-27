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Ozanköy’den, Gönyeli’ye acı pekmez

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Ozanköy, Gönyeli’yi Gökhan’ın golüyle geçerek ilk turun sürpriz sonuçlarından birine imza atarken, Gönyeli kupaya veda etti

Ozanköy’den, Gönyeli’ye acı pekmez
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Yer: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Emre Çevikdal, Fatih Bardakçıoğlu

Ozanköy: Feyyaz, Aytun (Dk.46 Saydam), Ali, Mustafa, Hasan, Aksel, Bekir, Yulian (Dk.69 Özcan),  Ersal, Lawrence, Gökhan (Dk.70 İsmail)

Gönyeli: Kemal Bağbal, Menteş, Talat, Mehmet (Dk.86 Hüseyin), İbrahim, Fikret (Dk.75 Süleyman), Christian, Raif, Kehinde, Kemal Varan (Dk.60 Kahraman), John Okoli

Goller:  Dk.20 Gökhan (Ozanköy)

Kıbrıs Kupası 1. Turunda K-PET 1.Lig ekibi Ozanköy, konuk ettiği K-PET Süper Lig ekibi Gönyeli’yi 1-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. Karşılaşmada Ozanköy’e turu getiren golü 20. dakikada Gökhan kaydetti.

Mustafa Özarabacı yönetiminde ilk maçına çıkan Gönyeli ise rakibine mağlup olarak kupaya erken veda etti.

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