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Ozanköy sallandı

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Ozanköy sallandı
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K-PET Birinci Lig'de şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Ozanköy'de, Mesarya ile oynanan ve 1-0 kaybedilen maç sonrasında teknik direktör Tayfun Kurtarıcıoğluları istifa etti. Takımın yeni transferleri, Talat, Özcan ve Emrah da takımdan ayrılma kararı aldılar.

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