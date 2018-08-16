Ozanköy sallandı

K-PET Birinci Lig'de şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Ozanköy'de, Mesarya ile oynanan ve 1-0 kaybedilen maç sonrasında teknik direktör Tayfun Kurtarıcıoğluları istifa etti. Takımın yeni transferleri, Talat, Özcan ve Emrah da takımdan ayrılma kararı aldılar.