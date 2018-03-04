Ozanköy harakiri yaptı

Sonuncu Ozanköy ile düşme hattındaki Yeniboğaziçi arasındaki maçı kazanan Yeniboğaziçi kurtulma adına ümit tazelerken, kendi evinde kaybeden Ozanköy, ligde kalma umutlarını tüketti

Yer: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Emine Yarkın, Olgun Canik

Ozanköy: Mehmetemin, Mustafa Kılıç (72' Zihni), Alpay (84' Hasan), Mike, Saydam, Abia, Bekir, Ertaç, Gaius, Deniz, Serhan

Yeniboğaziçi: Ersoy, Hasan (40' Burçin), Ahmet, İsmail, Haşim, Ousmane, Ramadan (83' Kemal), Armond, Mehmet (66' Hüseyin Genel), Talat, Keita

Gol: 51' Haşim (Yeniboğaziçi)

K-Pet Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma çabası gösteren sonuncu Ozanköy ile düşme hattındaki Yeniboğaziçi'ni karşı karşıya getiren mücadele 1-0 konuk Yeniboğaziçi'nin üstünlüğünde sona erdi.

Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı'nda oynanan mücadelede Yeniboğaziçi'ne galibiyeti getiren tek golü 51. dakikada Haşim kaydetti.

8' Deniz'in pasında Bekir Yıldız boş pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

40. dakikada Hasan Aktaş'ın şanssız bir şekilde el bileği kırıldı. Bu dakikada sahada sağlıkçı ve sedye olmaması nedeniyle oyun yaklaşık10 dakika durdu.

45' Ahmet ceza alanı üzerinden sert vurdu, kaleci Mehmetemin golü önledi.

51' Ousmane kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunu kaleci Mehmetemin ayakları ile çıkardı. Köşe atışından gelen topta oluşan karambolda Haşim kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0

68' Abia kaleciden sıyrıldı, fakat boş kaleye topu gönderemedi.

90+2' Bekir bomboş pozisyonda topu kaleci Ersoy'a nişanladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Yeniboğaziçi deplasmanda 1-0 galip gelerek haftayı 3 puanla kapadı. Bu galibiyetle Yeniboğaziçi puanını 18'e yükseltirken, Ozanköy 11 puanda son sırada kalmaya devam etti.

(Foto: İsa TABAK)