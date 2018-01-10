Ozanköy, Çağatay’ı aldı

İsa TABAK

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Ozanköy, bonservisi Yenicami'de bulunan fakat sezonun ilk devresinde Gençlik Gücü'nde forma giyen kaleci Çağatay Gürler'i kadrosuna dahil etti. Ozanköy daha önce antrenör futbolcu olarak Türk Ocağı’ndan Ertaç Taşkıran’ı, Merit Alsancak Yeşilova'den Deniz Kibar ve önceki yıllarda Binatlı ile Yalova forması giyen yabancı oyuncu İsrael Abia'yı kadrosuna katmıştı.

Ertaç Taşkıran’ın çalıştırdığı Ozanköy’de ikinci devrede teknik direktör olarak U21 Takım antrenörü Cenker Kaya, yedek kulübesinde olacak.