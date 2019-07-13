Oy ve ekibi hızlı başladı

Maraş’ta başkanlık görevine getirilen Hasan Oy’un oluşturduğu yönetim kurulu, ismi Necip Halil Kartal Stadyumu olarak değiştirilen stadın bakımını yaparak, stadı kullanılabilir hale getirdi

Maraş Gençlik Spor Kulübünde başkanlık görevine getirilen Hasan Oy, oluşturduğu yeni yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kulüp lokalinde yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev paylaşımı yapılırken, önemli konular da görüşülerek karara bağlandı.

Maraş Genlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy ve yönetim, sahanın kullanılabilir hale getirmek için yapmış oldukları genel temizlik yanı sıra projektörlerin kullanım, soyunma odaları ile hakem odasını, kullanılabilir hale getirdi.

Yönetim kurulu toplantısında geçtiğiz sezonun değerlendirmesi yapılarak, yeni dönem için kulübün başarılı olabilmesi için neler yapılabileceğine dair plan ve projeler görüşüldü.

Yeni sezonda takım çalıştıracak antrenör ile birlikte yapılacak futbolcu transferlerin belirlenmesi konusunda transfer komitesi oluşturuldu. Mevcut kadro ile görüşmelere antrenör belirlendikten sonra başlayacak olan transfer komitesi takımda kalacaklar ve gideceklerin belirlenmesi ile birlikte transfer çalışmalarına hız verecek.

Maraş Gençlik Spor Kulübünde transfer komitesi ilk iş olarak takımın başına getirilmesi düşünülen antrenörler ile görüşmelere başladı. Üç dört isim üzeriden yoğunlaşan ve o yönde görüşmeler yapan transfer komitesi, 16 Temmuz Salı akşamı yapacağı yönetim kurulu toplantısında karar bağlayacak.

Kulüp binasında tadilat işlemleri başlatılan Maraş’ta sahanın kompleks haline dönüştürülmesi için oluşturulacak komite ile birlikte proje hazırlandıktan sonra hayata geçirilmesi noktasında çalışmlar hızlandırılacak.

Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy ve yönetim oybirliği ile almış olduğu kararla birlikte stadın ismi, Maraş Gençlik Spor Kulübü “Necip Halil Kartal Stadyumu” olarak isim değişikliği yapılarak, Futbol Federasyonuna isim değişikliği başvurusunda bulunuldu. Yeni sezonda Maraş karşılaşmaları “Necip Halil Kartal Stadyumu” adı altında oynayacak.