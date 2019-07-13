 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Felix, Çetinkaya için geliyor
Felix, Çetinkaya için geliyor
28 0
Tamamen elektrikli ilk MINI yollara çıkıyor
Tamamen elektrikli ilk MINI yollara çıkıyor
7 0
 
Bello, Binatlı’da kalıyor
Bello, Binatlı’da kalıyor
115 0
Finalin adı Williams-Halep
Finalin adı Williams-Halep
15 0
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
89 0
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
24 0
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
20 0
banner82

Oy ve ekibi hızlı başladı

banner27

Maraş’ta başkanlık görevine getirilen Hasan Oy’un oluşturduğu yönetim kurulu, ismi Necip Halil Kartal Stadyumu olarak değiştirilen stadın bakımını yaparak, stadı kullanılabilir hale getirdi

banner315
Oy ve ekibi hızlı başladı
banner267

Maraş Gençlik Spor Kulübünde başkanlık görevine getirilen Hasan Oy, oluşturduğu yeni  yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kulüp lokalinde yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev paylaşımı yapılırken, önemli konular da görüşülerek karara bağlandı.

Maraş Genlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy ve yönetim, sahanın kullanılabilir hale getirmek için yapmış oldukları genel temizlik yanı sıra  projektörlerin kullanım, soyunma odaları ile hakem odasını, kullanılabilir hale getirdi.

Yönetim kurulu toplantısında geçtiğiz sezonun değerlendirmesi yapılarak, yeni dönem için  kulübün başarılı olabilmesi için neler yapılabileceğine dair plan ve projeler görüşüldü.

Yeni sezonda takım çalıştıracak antrenör ile birlikte yapılacak futbolcu transferlerin belirlenmesi konusunda transfer komitesi oluşturuldu. Mevcut kadro ile görüşmelere antrenör belirlendikten sonra başlayacak olan transfer komitesi takımda kalacaklar ve gideceklerin belirlenmesi ile birlikte transfer çalışmalarına hız verecek.

Maraş Gençlik Spor Kulübünde transfer komitesi ilk iş olarak takımın başına getirilmesi düşünülen antrenörler ile görüşmelere başladı. Üç dört isim üzeriden yoğunlaşan ve o yönde görüşmeler yapan transfer komitesi, 16 Temmuz Salı akşamı yapacağı yönetim kurulu toplantısında karar bağlayacak.

Kulüp binasında tadilat işlemleri başlatılan Maraş’ta sahanın kompleks haline dönüştürülmesi için oluşturulacak komite ile birlikte proje hazırlandıktan sonra hayata geçirilmesi noktasında çalışmlar hızlandırılacak.     

Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy ve yönetim oybirliği ile almış olduğu kararla birlikte stadın ismi, Maraş Gençlik Spor Kulübü “Necip Halil Kartal Stadyumu” olarak isim değişikliği yapılarak, Futbol Federasyonuna isim değişikliği başvurusunda bulunuldu. Yeni sezonda Maraş karşılaşmaları “Necip Halil Kartal Stadyumu” adı altında oynayacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.