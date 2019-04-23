Othello Masterleri Gürkan Gürsöz’ü andı

Othello Futbol Masterler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen merhum polis memuru Gürkan Görsöz anı maçı önceki akşam oynandı. Othello Futbol Masterler Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen merhum Gürkan Gürsöz anı maçı Gazimağusa Maraş Stadı’nda oynandı.

Abdullah Adem’in yönettiği Othello Masterleri ile Mağusa Hisar Derneği Masterlerinin karşı karşıya geldiği karşılaşma öncesinde bir dakikalık saygı duruşu sonrasında centilmence dostluk çerçevesinde oldukça yüksek tempoda oynanan karşılaşmayı Othello Masterleri 2-1 kazandı.

3.PM Gürkan Görsöz anı futbol karşılaşması sonrasında düzenlenen ödül töreninde maçı yöneten hakemlere, takımlara kupa ve plaketleri merhum Gürkan Gürsöz’ün ailesi tarafından veridi.