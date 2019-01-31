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Othello Mastereleri genel kurulu yapıldı

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Othello Mastereleri genel kurulu yapıldı
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Othello Masterler Derneği genel kurulu önceki akşam yapılırken, Ali Katırcıoğlu yeniden başkanlığına getirildi.

Çanakkale Türk Spor Kulübü lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Erdoğan Şevki, sekreterliği Aşkın Kavazlar yaptı. Genel kurulda faaliyet ve mali rapor başkan Ali Katırcıoğlu tarafından okunurken, rapor aklandı. Genel kurula tek aday olarak giren başkan Ali Katırcıoğlu üyelerden aldığı onayla iki yıl daha dernek başkanlığına getirildi. Othello Masterler Derneği başkanı Ali Katırcıoğlu, yeni dönemde yönetimdeki arkadaşları ile birlikte çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, futbolun yanında sosyal faaliyetlere de devam edeceklerini söylerken, genel kurul dilek ve temennilerden sonra tamamlandı.

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