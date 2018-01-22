Otçuoğlu - Akacan işbirliği sürüyor

İsa TABAK

K-PET Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Ozanköy Spor Kulübü, Perşembe akşamı yapılacak olan genel kurulda kulübün adını Akacan Ozanköy Spor Kulübü olarak değiştirmeye hazırlanırken, Akacan Şirketi direktörü Bulut Akacan da kulübe katkı koyuyor.

Ozanköy Spor Kulübü başkanı Sami Otçuoğlu, Bulut Akacan ile yaptığı görüşmeden sonra şu açıklamaları yaptı:

"Ozanköy'e koyduğu katkılara devam ediyor. Kardeşim her zaman yanımda oldu. Büyük projelerle geliyoruz. Ozanköy Spor Kulübü olarak Bulut Akacan'a çok teşekkür ederiz."