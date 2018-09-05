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Onur ile Hamitköy’ün yolları ayrıldı

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Onur ile Hamitköy’ün yolları ayrıldı
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K-PET Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, kadrosunu da şekillendirmeye başladı.

Hamitköy teknik heyeti hazırlık maçları sonunda ikinci Türkiyeli futbolcu hakkını forvetten yana kullanma kararı alırken, geçtiğimiz sezondan bu yana takımın sol kanadın başarıyla forma giyen Onur Top ile yolları ayırma kararı aldı.

Sol kanatta sürati ve tekniği ile beğeni toplayan Onur Top, uzaktan attığı isabetli şutların yanı sıra, efendi kişiliği ile de Hamitköy taraftarının sevgisini kazanmıştı. Onur için gelecek tekliflerde Hamitköy yönetimi de futbolcuya kolaylık sağlayacak.

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