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Onun adı Düzkaya

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Düzkaya, çekinerek gittiği Karşıyaka deplasmanından galibiyetle dönerek, Orçun Volkan yönetiminde üst üste onuncu galibiyetini alıp, Süper Lige bir adım daha yaklaştı

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Onun adı Düzkaya
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Yer: Ergin Cemal Şahdur Stadı 

Hakemler: Hüseyin Özkan, İsmail Egeli,Cemal Sarı

Karşıyaka: Şahin, Olgun, Mustafa Atlar (Dk.74 Mehmet Dulkadir), Eyüp, Mehmet Gürpınar (Dk.87 Bayram Dağgül), Bayram Arıkhan, Barış, Ertu, Ahmet Can, Hüseyin, Okan Sarıca (Dk.70 Osman)

Düzkaya:  Yunus, Serkan (Dk.46 Uğur), Okan Kibar, Reşat, Mustafa Alkış, Bilal, Berke, Süleyman (Dk.58 Yağış)(Dk.78 Emre), Nersin, Cenker, Ferdi

Gol: Dk.62 Ferdi (Düzkaya)

K-PET Birinci Ligin 27. haftasında lider Göçmenköy'ün en yakın takipçisi Düzkaya, geçtiğimiz sezondan bu yana gergin maçlar oynadığı Karşıyaka ile deplasmanda karşılaştı.

Dağ taşın taraftar dolduğu, yoğun güvenlik önlemi aldığı maçın ilk devresi Karşıyaka üstünlüğünde geçmesine rağmen devre 0-0 sona erdi.

İkinci devrede Düzkaya daha etkili oynarken, 62. dakikada golcüsü Ferdi'nin ayağından bulduğu golle kazanmayı başarırken, puanını 56'ya çıkartarak lider Göçmenköy'ü takibini sürdürdü. Karşıyaka ise bu mağlubiyetle 33 puanda play-out hattının hemen üzerinde kalmaya devam etti.

Karşılaşma sonunda ise çıkan olaylar sırasında yumruklanan taraftarlar olurken, Düzkaya kafilesi uzun süre stadtan ayrılamadı. Güvenlik güçleri aldıkları önlemler olayları yatıştırdı.

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