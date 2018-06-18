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Önce ödül, sonra genel kurul

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Önce ödül, sonra genel kurul
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu geleneksel ödül gecesini 29 Haziran Cuma akşamı gerçekleştirerek, geride kalan sezonu başarıyla tamamlayanları ödüllendirecek.

Ödül gecesi sonrasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2017 - 2018 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurul toplantısını 30 Haziran Cumartesi günü saat 10:00’da KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirecek.    

Olağan Mali Genel Kurul toplantısına KTFF’na bağlı K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig Kulüpleri Başkanları ile BTM Ligi Kulüpleri adına BTM Kulüpleri temsilcisinin katılmaları veya temsilci olarak katılacak olanların yetki belgelerini Genel Kurul’a sunmaları gerekiyor.

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