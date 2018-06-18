Önce ödül, sonra genel kurul

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu geleneksel ödül gecesini 29 Haziran Cuma akşamı gerçekleştirerek, geride kalan sezonu başarıyla tamamlayanları ödüllendirecek.

Ödül gecesi sonrasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2017 - 2018 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurul toplantısını 30 Haziran Cumartesi günü saat 10:00’da KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirecek.

Olağan Mali Genel Kurul toplantısına KTFF’na bağlı K-Pet Süper Lig ve Birinci Lig Kulüpleri Başkanları ile BTM Ligi Kulüpleri adına BTM Kulüpleri temsilcisinin katılmaları veya temsilci olarak katılacak olanların yetki belgelerini Genel Kurul’a sunmaları gerekiyor.