Omonoia’nın yerine yeni takım

Omonoia’nın Stavros Papastavrou’ya satılmasına, Omonoia taraftar gücü Gate 9 tepki koyarken, Omonoia’nın yerine yeni bir takım kurulması kararını aldı

Hamit SAKALLI

Güney Kıbrıs’ın en büyük takımlarından olan Omonoia’nın Amerika’da yaşayan Kıbrıslı iş adamı Stavros Papastavrou’ya satılmasından sonra bu sürece başından beri karşı olan Omonoia’nın itici taraftar gücü Gate 9 dün olağanüstü kongre gerçekleştirerek ne gibi bir tepki koyacaklarının kararını aldı. Gate 9 genel kurulunda Omonoia’nın desteklenmesi ancak protestoların yapılması ile yeni bir takım kurulması seçenekleri oylandı. Yapılan oylama sonucunda Gate 9 genel kurulunda %75 gibi yüksek bir oranla yeni bir takım kurulması kararı alındı. Çıkan bu sonucun ardından Omonoia’nın tavrının ne olacağı ve Gate 9’ın alınan bu karar sonrası yeni bir takım kurup kurmayacağı ileriki günlerde belli olacak.