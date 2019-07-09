Ömerağa, teknik direktör kursiyerlerini bilgilendirdi

Uzm. Dyt. Emine Ömerağa, UEFA Pro (Teknik Direktör) Kursuna katılan kursiyerlere, sporda beslenmenin ve diyetin önemini belirten seminer verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen UEFA Pro (Teknik Direktör) Kursu farklı konu ve konuklarla devam ediyor.

Bu bağlamda teknik direktör adayları beslenme ve diyet konulu seminerde yer aldı. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonundaki seminere Spor Diyetisyeni, Uzm. Dyt. Emine Ömerağa konuşmacı olarak katıldı. Sporda beslenmenin ve diyetin önemine vurgu yapan Ömerağa, teknik direktör adaylarına antrenman, maç ve benzeri performans isteyen durumlar öncesi ve sonrasında sporcuların nasıl beslenmesi gerektiği yönünde tüyolar verdi. Gerçekleşen seminerde Eğitim Üst Kurulu Üyesi Serhat Deniz ve TFF Eğitimcisi Ömer Kaner de yer aldı.