Okyanus'un ilk tercihi DTB

Doğan Türk Birliği kalecisi Okyanus Öndağ, Girne Halk Evi, Ozanköy ile Düzkaya’dan teklif almasına rağmen ilk tercihi kulübü olacak

Doğan Türk Birliği'nin kalecilerinden Okyanus Öndağ’ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Girne’nin sarı lacivertli ekibi Doğan Türk Birliği’nde hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu Yenicami’nin ardından ikinci sırada tamamlayan kravatlılarda alt yapıdan yetişen kaleci Okyanus’un durumu henüz belli değil.

Süper Lig'in yeni adayı Girne Halk Evi ve yeni sezonda Birinci Lig’de mücadele edecek olan Ozanköy ile Düzkaya’nın ilgilendiği Okyanus’un ilk tercihinin Doğan Türk Birliği olduğu ve kulübünden gelecek olan yanıtı beklediği öğrenildi. Okyanus, kulübü ile anlaşma sağlayamaması halinde bu teklifleri değerlendirecek.