banner107
İddialılar hızlı başladı
İddialılar hızlı başladı
21 0
Plümer’de zirve Esendağlı kardeşlerin
Plümer’de zirve Esendağlı kardeşlerin
33 0
Palm Beach’ten mutluluk denizine yelken açtılar
Palm Beach’ten mutluluk denizine yelken açtılar
152 0
Gigi gelinlikle göz kamaştırdı
Gigi gelinlikle göz kamaştırdı
16 0
Önce kıyafet ve telefon, sonra ceset bulundu
Önce kıyafet ve telefon, sonra ceset bulundu
484 0
Düellonun galibi yok
Düellonun galibi yok
248 0
Ferrari’den iki yeni ‘retro’ model
Ferrari’den iki yeni ‘retro’ model
51 0
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılıyor
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılıyor
30 0
banner82
banner147

Okan Buruk resmen Rizespor’da

banner27

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine getirelen Okan Buruk ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı

Okan Buruk resmen Rizespor’da
banner192

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Okan Buruk ile anlaşmış olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Okan Buruk'a güvendiklerini kaydeden Yardımcı, "İlk maçımız Fenerbahçe'yle olacak. Büyük bir maç. Bunu fırsata çevirebiliriz. Tüm Türkiye'deki Rizelilere sesleniyorum. Bizi desteklesinler. Yeni havamızı ve ruhumuzu yaşayalım." dedi.

Okan Buruk ise kendisine layık görülen bu görevden dolayı Çaykur Rizespor camiasına teşekkür ederek, "Sosyal medya üzerinden Rizeliler destek verdiler. Ben de onlarla birlikte olmak istedim. Takımı hak ettiği yere taşıyacağız. Ligde bitime 28 hafta var. Sabırla ve güvenle takımı güzel yerlere taşıyacağız. Taraftarların her zaman takıma destek olmalarını istiyorum. İnşallah güzel şeyler yaşayacağız. Çalışıp, en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.