Okan Buruk resmen Rizespor’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine getirelen Okan Buruk ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Okan Buruk ile anlaşmış olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Okan Buruk'a güvendiklerini kaydeden Yardımcı, "İlk maçımız Fenerbahçe'yle olacak. Büyük bir maç. Bunu fırsata çevirebiliriz. Tüm Türkiye'deki Rizelilere sesleniyorum. Bizi desteklesinler. Yeni havamızı ve ruhumuzu yaşayalım." dedi.

Okan Buruk ise kendisine layık görülen bu görevden dolayı Çaykur Rizespor camiasına teşekkür ederek, "Sosyal medya üzerinden Rizeliler destek verdiler. Ben de onlarla birlikte olmak istedim. Takımı hak ettiği yere taşıyacağız. Ligde bitime 28 hafta var. Sabırla ve güvenle takımı güzel yerlere taşıyacağız. Taraftarların her zaman takıma destek olmalarını istiyorum. İnşallah güzel şeyler yaşayacağız. Çalışıp, en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.