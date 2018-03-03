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Ödülleri, Sabor’da yemek oldu

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Sabor Restorant direktörü Jose Paulo, U 21 Bölgesel Lig Batı Grubu’nda lider olan Hamitköy U21 Takımı’nı aldığı başarılı sonuçlardan dolayı yemekle ödüllendirdi

Ödülleri, Sabor’da yemek oldu
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K-PET Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy U21 Takımı’nın sponsoru olan Sabor Restorant direktörü Jose Paulo, U 21 Bölgesel Lig Batı Grubu’nda lider olan Hamitköy U21 Takımı’nı aldığı başarılı sonuçlardan dolayı ödüllendirdi.

Hamitköy U21 Takımı’na Sabor Restorant’ta bir yemek veren Jose Paulo, sistemli ve bilinçli bir futbol oynayarak liderliğe yükselen ve fair-play anlayışından sapmayan futbolcuları motive etmek için yemekle ödüllendirdiğini söylerken; takımın ilerleyen haftalarda da başarısını sürdüreceğine inanç belirtti.Teknik adam Hamdi Öğütçü ve yardımcısı Teysir Terazi’nin de katıldığı yemekte konuşma yapan Hamdi Öğütçü, Sabor Restorant ve Jose Paulo’ya yemek için teşekkür ederken; öncelikli hedeflerinin şampiyonluktan çok sistemli, bilinçli ve fair-play anlayışı içeren bir takım yaratmak olduğunu söyledi.

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