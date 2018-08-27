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Ocak’ta tempo düşmüyor

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Süper Lig temsilcisi Türk Ocağı, yoğun bir tempoda sürdürdüğü İzmit Kartepe kampının üçüncü gününü, çift idmanla geride bıraktı

Ocak’ta tempo düşmüyor
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Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe

K-PET Süper Lig temsilcisi Türk Ocağı, yoğun bir tempoda sürdürdüğü İzmit Kartepe kampının üçüncü gününü, çift idmanla geride bıraktı. Pazar günü yaptığı tek idman ve hazırlık maçı sonrası kampın ikinci gününü geride bırakan Türk Ocağı dün kampın üçüncü gününü çift idmanla tamamladı.

Sabah 10.30 da yapılan sabah idmanı ile güne merhaba diyen Türk Ocağı ikinci idmanı ise saat 18:00’de yaparak Kartepe kampının üçüncü gününü bitirmiş oldu. Türk Ocağı Kartepe kampına bugün yapacağı sabah idmanı ile devam ederken, akşam üzeri ise saat 17:00 de İzmirspor ile yapacağı hazırlık maçı ile birlikte günü tamamlamış olacak.

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