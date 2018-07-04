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Ocak'ta Bekir Şoku

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Ocak'ta Bekir Şoku
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İsa TABAK

Süper Lig’in Girne ekibi Türk Ocağı'nın, serbest transfer hakkını kullanarak Ozanköy'den transfer ettiği Bekir Yıldız transferinde olumsuz gelişme meydana geldi.

Sarı siyahlı formayı giyerek Türk Ocağı yöneticileri ile fotoğraf da çektiren ancak ailesinin telkinlerinden sonra prensip anlaşmasında geri adım atan Bekir, serbest transfer hakkını, kulübü Ozanköy'den yana kullanma kararı aldı.

Bekir, K-PET Birinci Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen Ozanköy'ün en büyük kozlarından biri olacak.

Golcü futbolcu dün Ozanköy yöneticileriyle anlaşmaya vararak Ozanköy formasıyla birlikte fotoğraf çekti.

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