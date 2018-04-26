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Objetifimizden yansıyanlar

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Objetifimizden yansıyanlar
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Türk Ocağı – Binatlı maçını izlemeye gelen kadın taraftarlar hem maç izlediler hem de yanlarındaki küçük hayvana sevgi gösterdiler

Merit Alsancak Yeşilova futbolcuları ve yöneticileri katıldıkları kulüp balosunda tek yürek olurlarken, birlik beraberliğin en güzel örneğini sergilediler

GAÜ Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova maçı öncesi kaleci Hasan Piro, Abbas Osum ve Hüseyin Kayalılar birlikte objektifimize poz vererek dostluk örneği sergilediler

Yenicami’nin başarılı futbolcusu Ünal Kaya, şampiyonluğun belli olması ile birlikte kendisini tebrik etmek için sahaya inen babasına sarılarak başarısını kutladı

Yenicamili kadın taraftarlar, Gençlik Gücü – Yenicami maçında 90 dakika boyunca takımlarını ayakta alkışlayarak destek verdiler

Yenicami’yi iki sezon üst üste şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Sedat Devecioğlu, Gençlik Gücü maçından sonra futbolcuları tarafından omuzlara alındı

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