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O artık Lefkeli

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O artık Lefkeli
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Ara transferin başından beridir adı bir çok takımla anılan Küçük Kaymaklı futbolcusu Çağrı Kıral, transferin son gününde Lefke'ye imza attı.

Küçük Kaymaklı yönetiminin satış listesine koyduğu Çağrı Kıral, ligin ikinci devresinde Lefke'nin başarısı için ter dökecek.

Futbolda 2017-2018 sezonu devre arası kiralık transfer dönemi tamamlandı. Transferin son gününde, Gençler Birliği’ne dönen Saddam Hussain, Yalova’ya imza atan Hasip Uluhan, Maraş’a giden Esentepe’nin golcüsü Hasan Özçelik, Yeni Boğaziçi’ne transfer olan yabancı futbolcu Tanko Israka ve Hasan Aktaş, Değirmenlik’e giden, Yenicami’den Hamza Ekşi, Esentepe’den Turan İlçiktay ve TC’li oyuncu Süleyman Şeb, Göçmenköy’e transfer olan, Küçük Kaymaklı’nın genç oyuncuları Barkın Özaşık ve Mehmet Göçben imza atan futbolcular oldular.

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