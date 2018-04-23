Nurel’den şampiyonluk sözü

Merit A. Yeşilova Kulüp Başkanı Redif Nurel, “Gelecek sezon yeniden birkaç dünya yıldızı futbolcu transfer yaparak şampiyon olmak için ne gerekirse yapacağız. Gelecek yıl şampiyon olmak için size buradan söz veriyorum” dedi

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı bir sezon geçiren Girne bölgesi takımlarından Merit Alsancak Yeşilova geçtiğimiz Cuma akşamı Merit Crystal Cove Otel'de görkemli bir balo düzenledi.

Baloya yaklaşık beş yüz davetli katılırken, siyasi partilerden bazı milletvekilleri ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de katıldı.

Gecenin ilk konuşmasını Kulüp Başkanı Redif Nurel yaptı. Nurel konuşmasında öncelikle ana sponsorları Merit Oteller Grubu’nun sahibi Besim Tibuk’a katkılarından dolayı teşekkür etti. Nurel diğer sponsorlara ve tüm katılımcılara da teşekkür ederek “Sizler var oldukça Merit Yeşilova futbolumuzu renklendirmeye devam edecektir. Bu yıl çıktığımız süper ligde dünyaca ünlü futbolcuları takıma kazandırdık ve süper lige renk kattık. İnanın birkaç şansızlık yaşamasaydık bu belki de şampiyonluğa en yakın takım biz olacaktık” dedi.

Bu yıl ligi en iyi yerde tamamlayıp lig biter bitmez gelecek sezonunun planlarını yapacaklarını dile getiren Yeşilova Başkanı Nurel, “2018-2019 sezonunda Merit Alsancak Yeşilova’ya yeniden birkaç dünya yıldızı futbolcu transfer yaparak şampiyon olmak için ne gerekirse yapacağız. Siz değerli dostlarımız ve katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen değerli iş adamlarına sonsuz teşekkür ederek gelecek yıl şampiyon olmak için size buradan söz veriyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

FORMA’YA 60, TOP’A 100 BİN TL

Gecenin sonunda Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Altay sahneye gelerek tüm Yeşilova futbolcularını sahneye çağırıp, Merit A.Yeşilova formasının ve futbol topunun açık artırmasını başlattı. Açık artırma sonunda formaya Merit Oteller Müdürü Muhammed Yılmaz 60 bin TL verirken, futbol topuna ise iş adamı Mehmet Eminoğlu 100 bin TL vererek kulübe katkı koydular.