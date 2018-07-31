Nizam geniş ve güçlü ekip kurdu

Niyazi Nizam başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) geçtiğimiz gün olağan genel kurul gerçekleştirmişti.
Genel kurul sonrasında Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, Niyazi Nizam başkanlığında güçlü bir yönetim ile yola çıktı.
Genel kurul sonrasında yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile bölge temsilcileri ve idari sorumluları aşağıdaki şekilde açıklandı:
Yönetim Kurulu:
Başkan : Niyazi Nizam
Asbaşkan : Arif Sunisi
Sekreter : Mustafa Öztugay
Mali işler Sorumlusu : Hakan Muhtaroğlu
Tahsildar : Zekai Töre
Sosyal Faaliyetler ve Lokal Sorumlusu: Osman Küçük
Üye Sorunları Sorumlusu: Kerem Eran
Basın ve Kulüplerle İlişkiler Sorumlusu: Soner Uluç
Faal Üye : İsmail Egeli
Fahri Üye Saha Komiserleri Sorumlusu: Mustafa İkizer
Bölge Temsilcilikleri
Lefkoşa Bölge Temsilcisi : Alper Aligüllü
Girne Bölge Temsilcisi : Utku Hamamcıoğlu
Mağusa Bölge Temsilcisi : İsmail Egeli
Güzelyurt Bölge Temsilcisi: Ulus Sediral
İdari Sorumluluklar
Gençlik Kolları Sorumluları : Hakan Gök
Dış İlişkiler Sorumluları : Timur Ercan Bodi, Osman Özpaşa, Utku Hamamcıoğlu
Bayan Hakemler Sorumlusu: Emine Yarkın
Bilişim Teknolojileri Sorumlusu : Hüseyin Özkan, Turgay Misk,
Sosyal Sorumluluk Projeleri: Evren Karademir, Emre Öztaşlı
Saha Komserleri Sosyal İşler Sorumluları: Muzaffer Soyer, Hüseyin İnönü, Yakup Çakır
Gözlemciler Sorumlusu: Özgür Felek
Dernek İdare Amiri : Hakan Muhtaroğlu
Dernek Koordinatörü: Savaş Tilki
Denetleme Kurulu:
Veli Soner Özasil
Mustafa Koca
Cemal Kanatlı
Disiplin Kurulu:
Alper Aligüllü
Hüseyin Türker
Derviş Atakan