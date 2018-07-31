Nizam geniş ve güçlü ekip kurdu

Niyazi Nizam başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) geçtiğimiz gün olağan genel kurul gerçekleştirmişti.

Genel kurul sonrasında Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, Niyazi Nizam başkanlığında güçlü bir yönetim ile yola çıktı.

Genel kurul sonrasında yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile bölge temsilcileri ve idari sorumluları aşağıdaki şekilde açıklandı:

Yönetim Kurulu:

Başkan : Niyazi Nizam

Asbaşkan : Arif Sunisi

Sekreter : Mustafa Öztugay

Mali işler Sorumlusu : Hakan Muhtaroğlu

Tahsildar : Zekai Töre

Sosyal Faaliyetler ve Lokal Sorumlusu: Osman Küçük

Üye Sorunları Sorumlusu: Kerem Eran

Basın ve Kulüplerle İlişkiler Sorumlusu: Soner Uluç

Faal Üye : İsmail Egeli

Fahri Üye Saha Komiserleri Sorumlusu: Mustafa İkizer

Bölge Temsilcilikleri

Lefkoşa Bölge Temsilcisi : Alper Aligüllü

Girne Bölge Temsilcisi : Utku Hamamcıoğlu

Mağusa Bölge Temsilcisi : İsmail Egeli

Güzelyurt Bölge Temsilcisi: Ulus Sediral

İdari Sorumluluklar

Gençlik Kolları Sorumluları : Hakan Gök

Dış İlişkiler Sorumluları : Timur Ercan Bodi, Osman Özpaşa, Utku Hamamcıoğlu

Bayan Hakemler Sorumlusu: Emine Yarkın

Bilişim Teknolojileri Sorumlusu : Hüseyin Özkan, Turgay Misk,

Sosyal Sorumluluk Projeleri: Evren Karademir, Emre Öztaşlı

Saha Komserleri Sosyal İşler Sorumluları: Muzaffer Soyer, Hüseyin İnönü, Yakup Çakır

Gözlemciler Sorumlusu: Özgür Felek

Dernek İdare Amiri : Hakan Muhtaroğlu

Dernek Koordinatörü: Savaş Tilki

Denetleme Kurulu:

Veli Soner Özasil

Mustafa Koca

Cemal Kanatlı

Disiplin Kurulu:

Alper Aligüllü

Hüseyin Türker

Derviş Atakan