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Nizam geniş ve güçlü ekip kurdu

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Nizam geniş ve güçlü ekip kurdu
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Niyazi Nizam başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) geçtiğimiz gün olağan genel kurul gerçekleştirmişti.

Genel kurul sonrasında Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, Niyazi Nizam başkanlığında güçlü bir yönetim ile yola çıktı.

Genel kurul sonrasında yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile bölge temsilcileri ve idari sorumluları aşağıdaki şekilde açıklandı:

Yönetim Kurulu:

Başkan                            : Niyazi Nizam

Asbaşkan                          : Arif  Sunisi

Sekreter                 : Mustafa Öztugay

Mali işler Sorumlusu       : Hakan Muhtaroğlu

Tahsildar                             : Zekai Töre

Sosyal Faaliyetler ve Lokal Sorumlusu: Osman Küçük       

Üye Sorunları Sorumlusu: Kerem Eran

Basın ve Kulüplerle İlişkiler Sorumlusu: Soner Uluç

Faal Üye                             : İsmail Egeli

Fahri Üye Saha Komiserleri Sorumlusu:  Mustafa  İkizer

Bölge Temsilcilikleri

Lefkoşa Bölge Temsilcisi : Alper Aligüllü

Girne Bölge Temsilcisi     :  Utku Hamamcıoğlu

Mağusa Bölge Temsilcisi  : İsmail Egeli

Güzelyurt Bölge Temsilcisi: Ulus Sediral

İdari Sorumluluklar

Gençlik Kolları Sorumluları  : Hakan Gök

Dış İlişkiler Sorumluları  : Timur Ercan Bodi, Osman Özpaşa, Utku Hamamcıoğlu

Bayan Hakemler Sorumlusu: Emine  Yarkın

Bilişim Teknolojileri Sorumlusu : Hüseyin Özkan, Turgay Misk,

Sosyal Sorumluluk Projeleri: Evren Karademir, Emre Öztaşlı

Saha Komserleri Sosyal İşler Sorumluları: Muzaffer Soyer, Hüseyin İnönü, Yakup Çakır

Gözlemciler Sorumlusu: Özgür Felek

Dernek İdare Amiri          : Hakan  Muhtaroğlu

Dernek Koordinatörü:  Savaş  Tilki

Denetleme Kurulu:

Veli Soner Özasil

Mustafa  Koca

Cemal  Kanatlı

Disiplin  Kurulu:

Alper Aligüllü

Hüseyin Türker

Derviş Atakan

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