Ne de olsa lider

Lider Yenicami, Gençler Birliği deplasmanında zorlanmasına rağmen kazanarak liderliğini sürdürdü. Gençler Birliği ise iyi mücadele etmesine rağmen ikinci devredeki ikinci mağlubiyetini alıp, sıralamada gerilemeye devam etti

Yer: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Necmi Bulut, Cem Öksüzoğluları

Gençlerbirliği: Ali Aydemir, Boran, Sinan (Mehmet) , Kadir, Emir, Hasan (Mehmet Koyuncu), Saddam, Berk, Tanbara Tiongoli, İbrahim Köse (Sertan), Emeka

Yenicami: Ercan, Emin, Oladele Oshobe, Mehmet Göktaş, Salih Güvensoy, John Okoli (Eray), Ünal, Tansel (Osman), Mehmet Altın, Faraok Daozie (Beha), John Ebuka

K-Pet Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Gençler Birliği ile Yenicami karşı karşıya geldi. İskele Cumhuriyet Stadı'nda oynanan mücadele 2-1 Yenicami üstünlüğünde sonuçlandı.

Yenicami'ye galibiyeti getiren golleri 1. Dakika içerisinde John Ebuka, 77. dakikada John Okoli kaydetti. Gençler Birliği'nin tek golünü ise 6. dakikada Emeka attı. Mücadelenin 90+1. dakikasında Gençler Birliği'nden Sinan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın başlama vuruşundan sonra 30. Saniyede gelişen Yenicami atağında John Ebuka ceza alanına girerken vurdu ve topu filelere gönderdi.

Yenicami bu golle maça da 1-0 önde başlamış oldu.

6. dakikada Gençlerbirliği atağında Emeka ceza alanı önünden çok sert vuruşunda topu filelerew göndererek skora dengeyi getirdi.

Gençlerbirliği maçoın başında kalesinde gördüğü golün karşılığını da erken vermiş oldu ve maç 1-1’e geldi.

24. dakikada Gençlerbirliği Emir ile gole yaklaştı. Bu dakikada Emir kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emir’in sert şutunu kaleci Ercan pozisyonu kornerle önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

51. dakikada İbrahim Köse kaleci Ercan ile karşı karşıya kaldı. İbrahim Köse şut vurmak yerine çalım atmayı deneyince kaleci Ercan yatarak pozisyonu önledi ve gole izin vermedi.

77. dakikada John Ebuka’nın pasında sağ tarafta John Okoli sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

90+1. Dakikada Gençlerbirliğioyuncusu Sinan hakemden ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

90+3. Dakikada Osman kaleciyle karşı karşıya kaldı. Osman’ın vuruşunda top direkten döndü.

Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yenicami deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Yenicami puanını 36’ya çıkararak liderliğini sürdürürken Gençlerbirliği ise 24 puanda kaldı.