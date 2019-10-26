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Mucizenin adı Çanakkale

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Çanakkale, Dörtyol deplasmanında 3 – 0 geriye düştüğü maçı ikinci devrede attığı 4 golle kazanarak mucize bir galibiyete imza attı. Ahmet Ogan yönetiminde ilk maçına çıkan Dörtyol ise 3-0’dan sonra Çanakkale’yi durduramayıp maçı kaybetti

Mucizenin adı Çanakkale
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K-PET Birinci Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 2 yeşil beyazlı takımın maçında Çanakkale, Dörtyol deplasmanında 3 – 0 geriye düştüğü maçı ikinci devrede attığı 4 golle kazanarak mucize bir galibiyete imza attı.

Ahmet Ogan yönetiminde ilk maçına çıkan Dörtyol ise 3-0’dan sonra Çanakkale’yi durduramayıp maçı kaybederek, büyük moral bozukluğu yaşadı. Çanakkale aldığı galibiyetle 7 puana yükselirken, 6 puanda kalan Dörtyol’un da sıralamada üzerine geçti.

Dörtyol Stadında oynanan ve İsmail Ercan’ın yönettiği maçta Çanakkale’nin gollerini Yunus, Hasan Aktaş, Ahmet Yalçın ve penaltıdan Uvanç kaydetti. Dörtyol’un golleri ise Ayberk, Osman ve Enver’den geldi.

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