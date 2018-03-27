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MTG’nin şikayeti Ebuka’yı disiplinlik etti

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Mağusa Türk Gücü, Yenicami futbolcusu John Ebuka’yı, saha içerisinde yaptığı hareketten dolayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na şikayet ederken, KTFF Soruşturma Merci de Ebuka'yı Disiplin Kurulu'na sevk etti

MTG’nin şikayeti Ebuka’yı disiplinlik etti
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Mağusa Türk Gücü, Yenicami futbolcusu John Ebuka’yı, saha içerisinde yaptığı hareketten dolayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na şikayet etti.

Konu ile ilgili olarak Mağusa Türk Gücü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“John Ebuka’nın, Yenicami - Mağusa Türk Gücü Tahsin Mertekçi yarı final ilk karşılaşmasında hem taraftarımıza hem saha içerisindeki teknik ekibimize yaptığı hareketlerden dolayı futbolcudan şikayetçi olup, federasyona ilgili video gönderildi.

Maçta yaptığı hareketlerden dolayı ne hakemler ne de maçın gözlemcisi tarafından disipline sevk edilmeyen John Ebuka Okoye dün resmi yazı ve ilgili video ile federasyona şikayet edildi. Gerekli cezai işlemi, federasyonun uygulamasını bekliyoruz.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

KTFF Soruşturma Merci de Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü tarafından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na yapılan Yenicami Ağdelen futbolcusu John Ebuka Okoye'ye ilişkin şikayet Disiplin Kurulu'na sevk etti.

KARAVEZİRLER DE DİSİPLİNLİK

Cihangir ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan K-Pet Süper Lig karşılaşmasında, Cihangir başkanı Aytaç Karaveziler, daha önceden almış olduğu cezasını tamamlamadan saha içerisine girerek hakem odasına gidip gerçekleştirmiş olduğu sportmenliğe aykırı davranışları sebebiyle yeniden Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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