MTG’nin giderleri beş milyon TL

Mağusa Türk Gücü’nde Olağan Mali Genel Kurulu yapılırken, kulübün giderleri 4 Milyon 651 bin 693 TL olarak açıklandı

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu, 29 Mart 2018 tarihinde kulüp binasında gerçekleştirildi.

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, yönetim kurulu ve üyelerin katılımıyla gerçekleşen kurulda, katılan tüm üyelere mali raporlar doğrultusunda hazırlanan gelir ve giderlerin ayrıntılı bir şekilde açıklandığı kitapçıklar dağıtıldı.

Divan Kurulu’na oy çoğunluğu ile Mehmet Özarman, Uğur Kiraz ve Serdar Canaltay seçildi. Divan Kurulu Başkanı Mehmet Özarman, kurul toplantısına başlamadan önce tüm katılımcıları 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı Duruşu’ndan sonra Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt ve MTG Mali İşler Sorumlusu Mehmet Sabancı birer konuşma gerçekleştirdi.

BOZKURT: “ 1 YILLIK SÜREÇTE YÖNETİM KURULU İLE BİRLİKTE BÜYÜK BİR ÇABA SARF ETTİK”

MTG Başkanı Koral Bozkurt , yaptığı konuşmada öncelikle mali genel kuruluna katılan tüm üyelere teşekkür etti Bozkurt, düzenlemiş oldukları mali genel kurulun Mağusa Türk Gücü’nün ilk resmi kurulu olduğunu belirterek, 1 yıllık süreçte yönetim kurulu ile birlikte çok büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Bozkurt, Mağusa Türk Gücü olarak planladıkları ve hak ettikleri yere en kısa zamanda ulaşacaklarını, ve tüm çalışmalarının ise bu yönde olduğunu belirtti. En küçük yaş grubundan A Takım seviyesine kadar kulübe bir çok transfer kazandırdıklarını belirten Bozkurt, tesisleşme yönünde de kulübün geleceğinde rol oynayacak 3 tane projeyi ürettiklerini belirtti. Bu projelerin hayata geçirildiği an Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nün ileride kendi ayakları üzerinde durması adına önemli projeler olacağını belirten Bozkurt, bu projeler ile ilgili de şu an da iyi bir şekilde ilerlediklerini kaydetti.

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, 1 yıl içerisinde ciddi anlamda gelir ve giderlerinin olduğunu, gelirlerinin yaklaşık 2 milyon 727 bin 280 TL gibi bir rakam olduğunu, giderler olarak da 4 milyon 651 bin 693 TL gibi rakamlar olduğunu söylerken, denk bir bütçe ile hareket ettiklerini ve bu yıldan sonra da kulübün denk bir bütçe ile hareket edeceğini belirtti. Kulüp lokalinin iyileştirildiğinde ayda 400-500 bin TL gibi bir katkı sağlayacağını belirtirken, ilerleyen yıllarda finansal olarak KKTC’nin en güçlü kulübü haline geleceklerini belirtti.