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MTG çok farklı

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MTG çok farklı
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Kıbrıs Kupası ikinci turun iddialı ekiplerinden Mağusa Türk Gücü, kupada ilerlemek istemeyen Gençler Birliği’ni, Evren Karademir’in yönettiği Canbulat Stadındaki maçta oldukça farklı mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk devre'si 4-1 önde tamamlayan Mağusa Türk Gücü karşılaşmadan 8-1 gibi farklı skor ile ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Ligde de şampiyonluğu kovalayan Mağusa Türk Gücü’nün gollerini, Halil, Odibe, Uğur 3, Dinopeter ve Sadık 2 attı. Ligde kalma hedefinde olan Gençler Birliği’nin tek golü Hasan Celil’den gelirken Mağusa Türk Gücü çeyrek finale yükseldi.

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