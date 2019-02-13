MTG çok farklı

Kıbrıs Kupası ikinci turun iddialı ekiplerinden Mağusa Türk Gücü, kupada ilerlemek istemeyen Gençler Birliği’ni, Evren Karademir’in yönettiği Canbulat Stadındaki maçta oldukça farklı mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk devre'si 4-1 önde tamamlayan Mağusa Türk Gücü karşılaşmadan 8-1 gibi farklı skor ile ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Ligde de şampiyonluğu kovalayan Mağusa Türk Gücü’nün gollerini, Halil, Odibe, Uğur 3, Dinopeter ve Sadık 2 attı. Ligde kalma hedefinde olan Gençler Birliği’nin tek golü Hasan Celil’den gelirken Mağusa Türk Gücü çeyrek finale yükseldi.