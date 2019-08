Mourinho futbolu özledi

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, futboldan uzak kaldığı için üzgün olduğunu dile getirdi

Bu sezon henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan deneyimli teknik adam, "Futboldan uzak kaldım, çok özlüyorum." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik direktör Jose Mourınho, futboldan uzak kalmanın sıkıntısını yaşıyor.

Son olarak Manchester United'ta görev yapan ve bu sezon henüz takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam, futbolu çok özlediğini söyledi.

İspanyol basınına konuşan Mourınho, "Kafamda bir ampul yandığı an profesyonel futbola adım atmaya karar verdim. Her an durmaksızın çalıştım. Şimdi futboldan uzak kaldım. Eğlenmem gerekiyor ancak eğlenemiyorum. Futbolu çok özlüyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerine devam etmek istemesine rağmen gelen teklifleri reddeden Mourınho, doğru teklif gelene kadar bekleyeceğini dile getirdi.

Portekizli çalıştırıcı, "Neden mi 'hayır' diyorum? Çünkü bu teklifler yarışmak istediğim seviyede değil. Sabırlı olmalı ve doğru fırsatı beklemeliyim." dedi.