Mormenekşe’ye Girne darbesi

Hakemler: Serkan Durmaz, Şakir Azizoğlu, Özal Çağlayan
Mormenekşe: Gökhan, Kenan, Hüseyin(Mehmetali), Ahmet, Rıdvan, Ali, Burak(Turgut), Rifat, Gökay, Furkan, Emre (Ahmet)
Girne Halk Evi: Athos, Deniz, Talip, Mahmut, Yankı, İbrahim (Ertan), Dalyan, Serkan, Ozan, Şenol(Batuhan), Mehmet (Gökhan)
Gol: Dk. 28 Şenol (GHE)
İbrahim DALOĞLU
K-Pet 1. Lig’de zirve hesapları yapan Mormenekşe konuk ettiği play-off mücadelesi yapma hedefindeki Girne Halk Evi’ne 1-0 mağlup olarak zirve şansını zora soktu.
Maçın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken, konuk Girne Halk Evi yakaladığı pozisyonu iyi değerlendirerek 1-0 öne geçti.
Dk. 28 Girne Halk Evi’nin hızlı gelişen atağında topla buluşan Şenol rakiplerinden sıyrılarak önünü boşaltarak şutunu attı ve köşeden topu ağlara gönderdi. 0-1.
İkinci devreye beraberlik golünü bulmak için daha atak başlayan Mormenekşe direkleri ve kaleciyi geçemedi.
Dk. 47 Mormenekşe atağında orta alanda topla buluşan Gökay defansın arkasına attığı topla buluşan Furkan kaleci Athos’la karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci gole izin vermedi.
Dk. 56 Girne Halk Evi atağında Mormenekşe ceza sahası önünde topla buluşan Şenol’un sert şutunda top kaleci Gökhan’da kaldı.
Dk. 78 Ali Bayır’ın Girne Halk Evi defansının arkasına bıraktığı topla çapraz pozisyonda buluşan Turgut kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda top ters köşeden yan direğe çarparak auta gitti.
Dk. 90 Mormenekşe’nin sağ kanattan Ahmet Demir’le gelişen atağında ceza sahasına ortasında Rıdvan’ın kafa vuruşunda top yan direğe vurarak oyuna döndü. Dönen topla buluşan Furkan’ın vuruşunda ise GHE defansından dalyan topu çizgiden çıkardı.
Dk. 90+2. Girne Halk Evi ceza sahası içine doldurulan topa yükselen Turgut’un kafa vuruşunda top üst direkten auta gitti.
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Mormenekşe 0 – GHE 1 olarak tamamlandı.