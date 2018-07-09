Mormenekşe’nin antrenman sahası hazır

K-PET .lig ekiplerinden Mormenekşe Gençlerbirliği Spor Kulübü altyapı çalışmaları kapsamında kulübe bir tesis daha kazandırdı. Kullanımlarında olan Cemal Balses Stadı’nın arka bölümünde bulunan boş arazi çimlendirilerek antrenman sahası olarak hizmete girdi. Kulüp başkan vekili Hasan Kemal Sesigüzel’in büyük girişimleri ve spor dairesinin katkıları ile hazırlanan çim antrenman sahası başta akademi futbolcuları olmak üzere U21 ve A takıma bu sezondan itibaren hizmet verecek.