Mormenekşe'de başkanın devamı isteniyor

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Mormenekşe'de geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda başkan adayı çıkmamıştı. 11 Temmuz Salı akşamı yapılacak olan ikinci genel kurul öncesinde ise geçtiğimiz sezon başkanlık görevini yürüten Hasan Kemal Sesigüzel'in başkan adayı olması için çalışma başlatıldı. Genel kurul öncesinde başkan adayı sorununun çözülmesi bekleniyor.