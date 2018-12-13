Misk BTM’de

BTM Birinci Lig’de Kırmızı ve Beyaz Gruplar’da Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak olan maçlarla üçüncü hafta heyecanı yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu da maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

K-PET Süper Lig maçlarını başarıyla yöneten Turgay Misk, bu hafta BTM Birinci Lig’de görevlendirilirken, BTM Birinci Lig Beyaz Grup'ta yarın Orhan Dural Stadı'nda oynanacak olan Karaoğlanoğlu – Denizli maçında düdük çalacak.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup üçüncü hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

15 Aralık Cumartesi

Geçitkale – Dörtyol, Tatlısu Sahası (Saat 11:00), Ahmet Özkurtuluş

Dipkarpaz – Serdar, Dipkarpaz Sahası (Saat 14:00), Şakir Azizoğlu

16 Aralık 2018 Pazar

Vadili – Gaziköy, 14 Ağustos Stadı(Saat 11:00), Fatih Bardakçıoğlu

Türkmenköy – Görneç, Mehmet Ali Toker Stadı (Saat 11:00), Zekai Töre

BTM Birinci Lig Beyaz Grup üçüncü hafta programı şöyle:

15 Aralık Cumartesi (Saat 11:00)

Lapta – Zümrütköy, Şehit Şevket Kadir Stadı, Ömer Doğru

Karaoğlanoğlu – Denizli, Orhan Dural Stadı, Turgay Misk

16 Aralık 2018 Pazar (Saat 11:00)

Tatlısu – Aydınköy Dr Ali Özsoy Stadı, Ali Karahasan

Yılmazköy – Ortaköy, Cemal Şahdur Stadı, İsmail Ercan