banner107
Türkiye medyasında dev satın alma
Türkiye medyasında dev satın alma
74 0
Vahşi doğada koşacaklar
Vahşi doğada koşacaklar
20 0
Nostaljik ve Ücretsiz
Nostaljik ve Ücretsiz
13 0
Asroit BENNU
Asroit BENNU
19 0
15 0
Bu ne saygısızlık?
Bu ne saygısızlık?
79 0
Civic Sedan'a tutumlu ve keyifli dizel motor
Civic Sedan'a tutumlu ve keyifli dizel motor
35 0
Rehabilitasyon Merkezi’ne katkı
Rehabilitasyon Merkezi’ne katkı
14 0
banner82
banner147

Milli takıma, Londra’dan takviye

banner27

CONIFA Dünya Kupası’nda yer alacak KKTC Milli Takımı’nın kadrosunda Londra Türk Ligi’ni temsilen verilen bir futbolculuk kontenjana Necati Genç seçildi

Milli takıma, Londra’dan takviye
banner137

KKTC Milli Takımı’nın Londra’da yapılacak CONIFA Dünya Kupası kadrosu için Londra  Türk Ligi’ni temsilen verilen bir futbolculuk kontenjana Necati Genç seçildi.

Londra Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Yeni Boğaziçi’nde oynayan 18 yaşındaki Necati Genç, KKTC Milli Takımı’nın formasını giyecek.

Londra Türk Ligi’nde uzun yıllar kaleci olarak oynayan ve halen masterler liginde yer alan Okan Genç’in oğlu olan ve İngiltere yarı profeyonel lig takımlarından Ware FC’nin geçlerinde de forma giyen, Necati Genç genelde sol bek veya orta sahanın solunda forma giyiyor. Necati Genç için konuşan Yeni Boğaziçi Kulübü Başkanı Erdoğan Baca, yetenekli genç olarak tanımladığı futbolcusu için “Altyapısı çok sağlam bir gencimizdir. Şans verildiği takdirde KKTC Milli Takımı’nda da başarılı olacaktır” diye konuştu.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.