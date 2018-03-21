Milli takıma, Londra’dan takviye

CONIFA Dünya Kupası’nda yer alacak KKTC Milli Takımı’nın kadrosunda Londra Türk Ligi’ni temsilen verilen bir futbolculuk kontenjana Necati Genç seçildi

KKTC Milli Takımı’nın Londra’da yapılacak CONIFA Dünya Kupası kadrosu için Londra Türk Ligi’ni temsilen verilen bir futbolculuk kontenjana Necati Genç seçildi.

Londra Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Yeni Boğaziçi’nde oynayan 18 yaşındaki Necati Genç, KKTC Milli Takımı’nın formasını giyecek.

Londra Türk Ligi’nde uzun yıllar kaleci olarak oynayan ve halen masterler liginde yer alan Okan Genç’in oğlu olan ve İngiltere yarı profeyonel lig takımlarından Ware FC’nin geçlerinde de forma giyen, Necati Genç genelde sol bek veya orta sahanın solunda forma giyiyor. Necati Genç için konuşan Yeni Boğaziçi Kulübü Başkanı Erdoğan Baca, yetenekli genç olarak tanımladığı futbolcusu için “Altyapısı çok sağlam bir gencimizdir. Şans verildiği takdirde KKTC Milli Takımı’nda da başarılı olacaktır” diye konuştu.