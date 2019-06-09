Mesarya'ya şampiyon teknik adam

Birinci Lige iddialı girecek ekiplerden biri olan Mesarya'da, 23 Haziran'da yapılacak olan genel kurulda Gürkan Onalt'ın başkan aday olması kesinleşirken, şimdiki yönetim kurulu da Onalt ile birlikte hareket edecek. Mesarya'nın yeni yönetimi, yeni sezona yönelik çalışmalara da başlarken, ilk olarak teknik adam konusunu çözüme ulaştırdı. Mesarya yönetimi, Göçmenköy'ü şampiyon olarak Süper Lige taşıyan başarılı teknik adam Nazım Aktunç ile prensipte anlaşırken, anlaşma genel kurul sonrasında kesinleşecek.