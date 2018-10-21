Mesarya, Ogan’la güzel

Mesarya, Ahmet Ogan yönetiminde çıktığı ilk maçta, ilk galibiyetini, Muammer’in golüyle Ahmet Ogan’ın eski takımı Maraş’a karşı aldı. Maraş ise 1 puanda kaldı

Stat: Maraş Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Yusuf Bakar, Fatih Bardakçıoğlu, Emre Öztaşlı

Maraş: Volkan Üşenmez, Yavmi Çelebi, Ahmet Dölek, Ramazan Tebelleşol, Mehmet Küçükkutlu, Salih Kemaneciler (Dk.56 Süleyman Devecioğlu), Eren Kandemir (Dk.69 Hamit Çakaloğlu), Mehmet Göreli (Dk.67 Mehmet Çavdar), Faruk Akkuş, Kaan Ayseki, Gökhan Yazlık

Mesarya: Ferhat Oğlak, Nahit Çavuşoğlu (Dk.23 Volkan), Emre Aktaş, Yusuf Altıner, Abdullah Erol, Ali Küçükoğlu, Muhammer Tip, Ahmet Kıyı (Dk.83 Mehmet Burçaklı), Hascan Kırmaz, Alp Çakıroğlu (Dk.90), Ogün Dursun

Gol: Muhammer Tip(Dk.57)

K-PET Birinci Lig’de sezona kötü başlayan 2 ekibin maçında, Mesarya, yeni teknik direktörü Ahmet Ogan yönetiminde çıktığı ilk maçta Maraş’ı deplasmanda mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Maraş ise nagalip, düşme hattında kalmaya devam etti.

Dk.33:Kornerden arka direğe gelen topa gelişine vuran Salih topu az farkla dışarıya çıktı.

Dk.42.Gökhan ceza sahası dışından kalecinin soluna yerden vurdu fakat top direkten oyun alanına döndü.

Dk.57:Sağ kanattan gelişen Mesarya atağında ortaya gelen topta Muhammer kontrol etti ardından kalecinin solundan topu ağlara gönderdi.0-1

Dk.85:Hasan ceza sahası dışından kaleye paralel topu sürdü ardından aşırtma vuruşu dışarı gitti.

Dk.90+1:Doğan sol çaprazdan ceza sahası içinde top ile buluştu ve yaptığı vuruş savunmaya çarptı ve direkten döndü. Karşılaşma Mesarya’nın 0-1 ‘lik üstünlüğü ile sona erdi.