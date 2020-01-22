Mesarya gövde gösterisi yaptı

K-Pet Birinci Lig’in ilk devresini lider tamamlayan ve ikinci devreye şampiyon olma hedefiyle hazırlanan Mesarya daha önce prensipte anlaştığı 3 futbolcuya imza attırarak gövde gösterisi yaptı.
Mesarya, sezonun ilk devresinde Girne Halk Evi'nde forma giyen sağ kanat oyuncusu Cemal Yaşinses, Dörtyol'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Rıdvan Dönmez ve geçen sezon Göçmenköy forması giyen stoper Çağdaş'a, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzaları attırdı. İmza töreninde eş başkan Ömür Devecioğlu da hazır bulundu.