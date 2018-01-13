banner107
banner69
13 0
Türkmenköy'e olumsuz yanıt
Türkmenköy'e olumsuz yanıt
63 0
 
20 0
12 0
84 0
Ozanköy Çağatay'ı aldı
Ozanköy Çağatay'ı aldı
42 0
24 0
banner82

Mertol'un, Onurhan'a güveni tam

banner27

Mertol'un, Onurhan'a güveni tam

Dumlupınar, Antalya kampı sonrasında ikinci devre hazırlıklarını Mağusa'da sürdürüyor. Dumlupınar'ın ikinci devrede kalesini ise yeniden takıma dönen Onurhan koruyacak. Dumlupınar kaleci antrenörü Hüseyin Mertol, kamp boyunca oldukça iyi çalışan Onurhan'a ikinci devrede güveninin tam olduğunu söyledi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.