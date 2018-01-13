Mertol'un, Onurhan'a güveni tam

Dumlupınar, Antalya kampı sonrasında ikinci devre hazırlıklarını Mağusa'da sürdürüyor. Dumlupınar'ın ikinci devrede kalesini ise yeniden takıma dönen Onurhan koruyacak. Dumlupınar kaleci antrenörü Hüseyin Mertol, kamp boyunca oldukça iyi çalışan Onurhan'a ikinci devrede güveninin tam olduğunu söyledi.
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