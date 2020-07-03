Mehmet Solkanat'a ağır ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 1-2 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lİg maçları ile ilgili olarak toplandı. Av. Cemal Gündüz başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU CEZA CANDY AGBANE

Lefke TSK 2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR FUTBOLCU İSMİ KULÜBÜ YASİN AÇIKEL Yenicami AK MEHMET GÖKTAŞ Yenicami AK HÜSEYİN ADAL Küçük Kaymaklı TSK DINOPETER JUDE AIRAODION Mağusa Türk Gücü AUGUSTIN GILLES BINYA Düzkaya KOSK

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

01/07/2020 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke TSK ve Mağusa Türk Gücü takımları arasında oynanan K-Pet Süper Lig müsabakasının 15. dakikasında Lefke TSK Teknik Direktörü Mehmet Solkanat’ın müsabaka hakemine yönelik sarf etmiş olduğu sözler hakem raporlarından sabittir.

Disiplin Kurulu, yapmış olduğu değerlendirme neticesinde Lefke TSK Teknik Direktörü Mehmet Solkanat’ın KTFF Disiplin Talimatının 41. maddesinin alenen hilafına davrandığı ve sarf etmiş olduğu sözlerin kişilik haklarına saldırı hakaret ve küfür içerdiği noktasında vurgu yaptıktan sonra Lefke TSK Teknik Direktörü Mehmet Solkanat’ın KTFF DT 41. maddesinin 1 fıkrasının (c) bendi uyarınca 21 (Yirmi Bir) gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar vermiştir.