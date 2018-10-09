Maraş, Sağlamer’e emanet

K-PET Birinci Lig’de sezona iyi başlayamayan ve ilk 3 maçı puansız son sırada kapatan Maraş’ta, teknik adam Hüseyin Özkuyucu’nun istifasından sonrasında takımın yeni antrenörü belli oldu. Gökhan Bülbül başkanlığındaki Maraş yönetimi, antrenörlük için Batur Sağlamer ile anlaşırken, Batur Sağlamer’in bugün takımla antrenmana çıkması bekleniyor.