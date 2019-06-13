Mannaş: Sözümüz sözdür

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, Çetinkaya’ya transferi gündemde olan Toykan Hacet’in transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Evren Mannaş'ın, Toykan Hacet’in transferi ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Çetinkaya yöneticileri ile prensipte anlaştık. Toykan karşılığında 3 futbolcuyu kadromuza bonservisli olarak katacağımız konusunda da el sıkıştık. Ancak Çetinkaya yöneticileri verdikleri söze rağmen anlaşmadan geri adım atıp, 2 futbolcuya anlaştığımız yönünde basına bilgi verdiler. Böyle bir şeye biz razı olmayız.

Bizim Toykan’a sözümüz vardır. Sözümüz de sözdür. Çetinkaya yöneticilerine de şartımı bildirdim. Biz Toykan’ın yerine Aksel’i transfer ettik. Bu nedenle de Çetinkaya’dan futbolcu değil, Toykan’a olan sözümüzün karşılığı olan maddi ücret konusunda futbolcunun bonservisini vereceğiz. Çetinkaya yöneticilerinden haber bekliyoruz.”