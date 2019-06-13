 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Doğadaki canlıları unutmayalım
Doğadaki canlıları unutmayalım
14 0
Park girişine zehirli et attılar
Park girişine zehirli et attılar
19 0
 
YDÜ şampiyonluğa yakın
YDÜ şampiyonluğa yakın
14 0
Cinsel Yönelim Terimleri
Cinsel Yönelim Terimleri
26 0
Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaad
Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaad
47 0
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
7 0
Doğu’da gündem takas
Doğu’da gündem takas
327 0
banner82

Mannaş: Sözümüz sözdür

banner27

banner315
Mannaş: Sözümüz sözdür
banner267

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, Çetinkaya’ya transferi gündemde olan Toykan Hacet’in transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Evren Mannaş'ın, Toykan Hacet’in transferi ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Çetinkaya yöneticileri ile prensipte anlaştık. Toykan karşılığında 3 futbolcuyu kadromuza bonservisli olarak katacağımız konusunda da el sıkıştık. Ancak Çetinkaya yöneticileri verdikleri söze rağmen anlaşmadan geri adım atıp, 2 futbolcuya anlaştığımız yönünde basına bilgi verdiler. Böyle bir şeye biz razı olmayız.

Bizim Toykan’a sözümüz vardır. Sözümüz de sözdür. Çetinkaya yöneticilerine de şartımı bildirdim. Biz Toykan’ın yerine Aksel’i transfer ettik. Bu nedenle de Çetinkaya’dan futbolcu değil, Toykan’a olan sözümüzün karşılığı olan maddi ücret konusunda futbolcunun bonservisini vereceğiz. Çetinkaya yöneticilerinden haber bekliyoruz.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.