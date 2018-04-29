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Manchester United, Arsenal'i son anda yıktı

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Manchester United, Arsenal'i son anda yıktı
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İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United, konuk ettiği Arsenal'i 2-1 yendi.

Ligde haftaya girilirken 74 puanla 2. sırada yer alan Manchester United, 57 puanla 6. basamakta bulunan Arsenal'i konuk etti. Ev sahibi takım, Paul Pogba'nın 16. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
Arsenal, 51'de Henrikh Mkhitaryan'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın 90 1. dakikasında sahneye çıkan Marouane Fellaini, fileleri havalandırarak 3 puanı Manchester United'ın hanesine yazdırdı. Londra ekibinde Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, karşılaşmada forma giymedi. Bu sonuçla Manchester United, puanını 77'ye çıkardı. Arsenal ise 57 puanda kaldı.

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