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Malek jübilesini yaptı

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Malek jübilesini yaptı
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Karşılamasının başlangıç düdüğünü ülkemizin en başarılı hakemlerinden Mehmet Malek yaptı. Maça çocukları Arif ve Cemre ile çıkan Mehmet Malek, müsabakayı 10 dakika yöneterek aktif hakemlik hayatına nokta koydu. Mehmet Malek maçın geri kalanını yönetmek üzere düdüğünü Kerem Eran’a teslim etti. Malek’e jübilesinden dolayı KTSYD, KT Futbol Federasyonu ve KTF Hakemler Derneği plaket takdim ederken Kulüpler Birliği de verdi.

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