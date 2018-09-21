Malek artık gözlemci

Futbolumuzun en önemli hakemlerinden Mehmet Malek, hakemlikten jübilesinden sonra da futboldan kopmadı. Mehmet Malek, Merkez Hakem Kurulu’nun geçtiğimiz gün düzenlediği sınavda başarılı olarak artık gözlemci olmaya hak kazandı. Mehmet Malek ile birlikte Ecvet Kanatlı, Yılbay Emel ve Osman Çerçi de aynı sınavı geçip, gözlemcilik yapmaya hak kazandılar.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.