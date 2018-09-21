Malek artık gözlemci

Futbolumuzun en önemli hakemlerinden Mehmet Malek, hakemlikten jübilesinden sonra da futboldan kopmadı. Mehmet Malek, Merkez Hakem Kurulu’nun geçtiğimiz gün düzenlediği sınavda başarılı olarak artık gözlemci olmaya hak kazandı. Mehmet Malek ile birlikte Ecvet Kanatlı, Yılbay Emel ve Osman Çerçi de aynı sınavı geçip, gözlemcilik yapmaya hak kazandılar.