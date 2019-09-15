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Malatya, Ankara’da farklı kazandı

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Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti

Malatya, Ankara’da farklı kazandı
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında Btc Türk Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Mücadeleyi Malatya ekibi 4-0 kazandı.

Btc Türk Yeni Malatyaspor aldığı bu galibiyetle puanını 6'ya çıkarırken, MKE Ankaragücü ise 5 puanda kaldı.

GOL: 26. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza alanına giren Bifouma topu altıpas içine gönderdi. Pazdan'dan seken topu kaleci Korcan Çelikay almak isterken bu futbolcuyla çarpışıp yerde kalınca, boşta kalan topu Guilherme, Jahovic'e aktardı. Bu futbolcu da uygun durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

GOL: 33. dakikada sarı-siyahlı takım farkı 2'ye çıkardı. Gelişen konup ekip atağında Bifouma ile Guilherme'nin verkaçında top en son ceza alanı içindeki Bifouma'nın önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

GOL: 43. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor, bir gol daha buldu. Chebake'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Guilherme sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3

GOL: 82. dakikada Chebake'nin ceza alanı dışından attığı şutta kaleci Korcan Çelikay'dan seken topu altıpas içinde Donald ağlara gönderdi: 0-4

90+1. dakikada Canteros'un pasıyla defansın arkasında topla buluşan İlhan Parlak'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabakayı, BtcTurk Yeni Malatyaspor 4-0 kazandı. 

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