Mağusalılar, Hisar’da buluşacaklar

Mağusa Türk Gücü ile Yonpaş Dumlupınar, Çarşamba günü saat 15:30’da Canbulat Stadında, Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında karşılaşacaklar

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Kupası yarı final ikinci maçında Mağusa Türk Gücü ile Yonpaş Dumlupınar, Canbulat Stadında karşılaşacaklar.

Mağusa Türk Gücü'nün deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maç sonrasında, 24 Nisan Çarşamba günü saat 15:30’da oynanacak olan ikinci maç öncesinde Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu ile Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Bülent Aytaç açıklamalar yaptılar.

Teknik direktörlerin açıklamaları şöyle:

ALİ ORALOĞLU: GÜZEL BİR MAĞUSA DERBİSİ OYNANSIN

"Mağusa Türk Gücü olarak kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. İlk maçta 2-1 mağlup ettiğimiz Yonpaş Dumlupınar ile bu kez kendi sahamızda karşılaşacağız.

Yonpaş Dumlupınar karşısında ikinci maçı da kazanarak geçen yıl olduğu gibi yine finale yükselmek istiyoruz. Rakibimiz ile oynadığımız ilk maçta oldukça güzel bir ortam vardı. Umarım ikinci maçta da bu ortam oluşur ve güzel bir Mağusa derbisi oynanır."

BÜLENT AYTAÇ: ÇEVİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ

“Mağusa Türk Gücü ile oynayacağımız kupanın ikinci maçına iyi hazırlanıyoruz. Takımıma güvenim tamdır.

İlk maçta gösterdiğimiz performansı ikinci maçta da gösterecegiz. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kaliteli bir kadroya sahiptirler. Çok üst düzeyde futbol oynuyorlar. Son haftalarda şampiyonluk yolunda da iyi neticeler alıyorlar.

Maçta, ilk maçtaki skora göre hamle yapacağız. İlk gece maçında son dakikada mağlup olduk. Bunu çevirmeye çalışacağız.

İlk maç çok güzel bir maç oldu. Oradaki ambians gerçekten çok güzeldi. Canbulat Stadında oynayacağımız maça tüm Mağusalı futbol severleri ve Dumlupınar taraftarlarını maça bekliyoruz. Centilmence bir maç olsun.