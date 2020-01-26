Mağusa fatihi Girne

Girne Halk Evi, Yonpaş Dumlupınar’ı deplasmanda Aksel Kaptanoğlu’nun 2 penaltı golüyle mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı

K-PET Birinci Ligde Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan ve Hakan Muhtaroğlu’nun yönettiği haftanın en önemli Yonpaş Dumlupınar – Girne Halk Evi maçını konuk Girne Halk Evi kazanarak zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı.

İlk devresi golsüz tamamlanan maçın son yarım saati oldukça hareketli geçti. Girne Halk Evi, 64 ve 78’de Aksel Kaptanoğlu’nun 2 penaltı golüyle rakibini mağlup ederek 28 puana yükseldi. İkinci sırada kalan Yonpaş Dumlupınar’ın puanı ise 30’da kaldı. Yonpaş Dumlupınarlılar gerek maç sırasında gerekse maç sonrasında Hakan Muhtaroğlu’na yönelik büyük tepkiler gösterdiler.