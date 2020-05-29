"Maçlarımızın programlanmasına dikkat edilmeli"

Kemal Mahirel, “Maçlarımızın programlanmasına dikkat edilmelidir. Mağusa Türk Gücü maçlarının olduğu günlerde, bölgemizde başka maç olmamasını istiyoruz. Canbulat Stadının da ışıklandırılması için girişimlerimiz sürüyor.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

K-Pet Süper Ligin lideri ve şampiyonluğun büyük adayı Mağusa Türk Gücü, Bakanlar Kurulu’nun antrenmanlara başlama izni vermesinden sonra çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Teknik direktör Ali Oraloğlu nezaretinde Hisar’da MağusaCanbulat Stadında çalışan Mağusa Türk Gücü’nün yönetim kurulu üyesi Kemal Mahirel, sezonun kalan sekiz haftası öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kemal Mahirel’in açıklamaları şöyle:

“Sezona verilen ara rağmen, Mağusa Türk Gücü futbolcuları antrenmanlara oldukça motive bir şekilde başladılar. Teknik heyetimiz nezaretinde gayet iyi de çalışıyorlar. Antrenmanlara hazır gelen futbolcularımızı kutlarım.

Sezonun geriye kalan kısmında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Mağusa Türk Gücü’nün maçlarını programlarken, bölge takımlarının birçoğunun da maçının olduğu günlere maçlarımızı koydu. Bu da maçlarımızı izleyen seyirci sayısını azalttı.

Kalan 8 haftada bu konuda daha dikkatli olunmasını ve Mağusa Türk Gücü maçlarının olduğu günlerde, bölgemizde başka maç olmamasını istiyoruz. Böylelikle maçlarımıza da daha fazla futbolsever gelecektir.

Hamitköy maçından sonra oynayacağımız Doğan Türk Birliği maçını, Dr Fazıl Küçük Stadında gece maçı olarak oynamak istiyoruz. Ben inanırım ki bu gece maçında tribünler dolacaktır.

Canbulat Stadının da ışıklandırılması için Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Kemal Deniz Dana’dan aldığımız söz vardır. Bu konuda da başkanımız Koral Bozkurt gereken girişimleri yapmaktadır. En erken zamanda bunun projesi ile ilgili gelişmeleri paylaşacağız.”